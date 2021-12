Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" khi hành hung nữ sinh lớp 11.