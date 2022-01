Những đoạn camera cho thấy rõ hành vi của “dì ghẻ” đối với cô bé 8 tuổi xấu số. Và người cha của cô bé đã có nhiều cách che giấu hành vi tàn nhẫn của người tình.

Người cha xoá dữ liệu camera khi con đang cấp cứu

Vụ án này đang được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) – Công an TPHCM mở rộng điều tra. Một nguồn tin tiết lộ, dữ liệu camera an ninh trong căn hộ gia đình bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) thuê để sinh sống được cơ quan công an phục hồi và đã lộ rõ những hành vi của bị can Thái và đặc biệt là bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai).

Nguồn tin cho hay, những dữ liệu camera phục hồi được là không xuyên suốt và cơ quan điều tra đang giám định các đoạn clip từ camera an ninh cũng như các chứng cứ khác trong vụ án.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái mở ứng dụng trên ĐTDĐ để xoá dữ liệu camera an ninh khi con gái ruột đang trong phòng cấp cứu, chưa rõ sống - chết

Tuy vậy, những dữ liệu camera an ninh phục hồi được đã xác thực rằng bị can Trang có nhiều lần dùng cây gỗ đánh bé N.T.V.A (8 tuổi) trong khi kèm học bài. Có một số lần, bị can Thái ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can ngăn.

Và đặc biệt thể hiện rõ chiều ngày 22/12, bị can Trang đã hành hạ cháu A. dã man bằng gậy gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm và bằng chân tay… Được biết, sau khi hành hạ gần 4h liền, từ 14h đến gần 18h chiều, Trang thấy cháu A. nguy kịch liền gọi điện cho Thái về xử lý.

Nguồn tin tiết lộ, ban đầu Thái sơ cứu cho con, không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện nhưng tình trạng chấn thương bé A. quá nặng, cơ thể không còn phản xạ, bất tỉnh nên Thái báo bảo vệ toà nhà để phụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Khi cháu A. trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Thái mở ứng dụng trên điện thoại để xoá dữ liệu camera an ninh trong căn hộ truyền về điện thoại.

Nhiều tình tiết, chứng cứ mới xuất hiện khiến dư luận thêm phẫn nộ

Nguồn tin tiết lộ thêm, sau khi bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra, bị can Thái khai rằng, biết trong dữ liệu camera an ninh có những hình ảnh Trang đánh đập con trong thời gian dài và việc con gặp nạn trong chiều 22/12 là do Trang đánh đập gây ra nên Thái chủ động xoá dữ liệu camera vì không muốn ảnh hưởng đến Trang cũng như bản thân Thái.

Dấu hiệu che giấu cho người tình đã rõ ràng

Việc Thái đồng phạm và che giấu cho hành vi phạm tội của Trang đang được tiếp tục làm rõ. Đến nay đã xác định rõ việc Thái chủ động xoá dữ liệu camera truyền về điện thoại và Thái đã thừa nhận.

Một tình tiết khác, tại thời điểm cháu A. gặp nạn, một nhân chứng quan trọng là anh Nguyễn Xuân B. cũng có mặt ngay đó. Anh B. là hàng xóm của gia đình Thái tại Saigon Pearl.

Anh B kể, có nghe một giọng của phụ nữ vang ra từ trong phòng rằng: “Anh ơi! A. nó tắt thở rồi, đưa nó đi cấp cứu đi!. Lúc đó, có giọng một người đàn ông nói rằng “đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à!”. Anh B. quả quyết giọng người đàn ông đó chính là của Thái.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Thái đã cố tình che dấu cho hành vi của người tình.

Gia đình mẹ ruột của cháu A. đã tiếp xúc với anh B. để ghi nhận lại tình tiết này, có ghi âm cuộc trao đổi và cung cấp cùng đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo đơn tố cáo của gia đình, lúc đó, ông Thái không màng đến chuyện sống - chết của con gái ruột của mình, mà lo sợ vụ việc phát giác, người tình phải… đi tù.

Thêm nữa những hình ảnh từ dữ liệu camera xác thực, trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, bà Trang đã hành hạ bé A., ông Thái ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không ngăn cản. Thậm chí, có lần ông bôi thuốc cho bé A. sau khi cháu bị đánh.

Khoảng thời gian từ ngày 7/12 đến ngày 11/12, Trang nhiều lần đánh đập cháu A. có sự chứng kiến của Thái nhưng bị can này không hề can thiệp.

Ngày 11/12, bị can Thái phát hiện trên đầu có cháu A. có thương tích và dẫn con đến bệnh viện ITO để khâu vết thương.

Bị can Thái có khai báo về vết khâu cũ trên đầu cháu A. là khi đi khâu tại bệnh viện ITO có hỏi, bé A. nói là… tự té.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi thực nghiệm hiện trường.

Một cán bộ điều tra cho rằng, cơ quan điều tra nghi vấn đây là lời khai không trung thực của bị can Thái. Vì việc bé A. bị Trang hành hạ trong các ngày đó, điển hình là ngày 11/12 bị canThái biết rõ, và có thể là cũng biết rõ về vết thương trên đỉnh đầu đó của bé từ đâu mà có.

