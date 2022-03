Khi bị CSGT truy đuổi, quái xế lao ngược chiều, vứt xe vào dòng xe container để chạy bộ thoát thân.

Sáng 9/3, lực lượng thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an địa phương để lấy lời khai 28 thanh thiếu niên tụ tập gây rối, so kè tốc độ trên quốc lộ 1.

Trước đó, 3h sáng 9/3, lực lượng CSGT nhận tin báo về việc có hàng chục thanh thiếu niện tụ tập so kè tốc độ, biểu diễn đua xe trên tuyến quốc lộ 1, đoạn giáp ranh TP.HCM và Đồng Nai, Bình Dương. Lực lượng thuộc đội CSGT đã triển khai đội hình chặn bắt.

Lúc này nhóm quái xế di chuyển dàn hàng ngang, tổ chức nẹt pô, bốc đầu và so kè tốc độ với nhau. Khi thấy CSGT xuất hiện vây ráp, hàng chục quái xế đã tháo chạy tán loạn.

28 quái xế bị chặn bắt, đưa về lấy lời khai

Trong đó có 4 quái xế trên 2 xe đã chạy ngược chiều tẩu thoát, không làm chủ tốc độ, lao xe gắn máy vào đầu xe container, ô tô. Sau đó chúng vứt xe, chạy bộ thoát thân...

Tại hiện trường, CSGT phối hợp với lực lượng công an địa phưong tạm giữ 28 thanh thiếu niên cùng 18 xe gắn máy các loại được đôn zên, xoáy nòng, thay đổi kết cấu…Trong đó có 2 xe bị hư hỏng nặng.

18 phương tiện bị tạm giữ đều là xe thay đổi kết cấu, đôn zên, xoáy nòng

Bước đầu các quái xế thừa nhận hành vi. Được biết, chúng gồm nhiều nhóm, gặp nhau trên đường thì quy tụ lại để điều khiển xe gây rối, so kè tốc độ…

Trong số 28 thanh thiếu niên bị đưa về lấy lời khai, qua kiểm tra có 4 người dương tính với Covid-19.

Phước An