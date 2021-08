Một căn nhà bán tạp hóa nằm trong hẻm ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy lúc nửa đêm, khiến 3 người thiệt mạng.

Đến 1h ngày 19/8, lực lượng PCCC TP Dĩ An đã khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm đường Trần Khánh Dư (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào tối 18/8. Lúc này, căn nhà là nơi bán tạp hóa, đồ chơi trẻ em nằm trong một con hẻm trên đường Trần Khánh Dư bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã dùng nước và bình cứu hỏa mini hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Phía trong căn nhà còn có nhiều người bị mắc kẹt.

Lực lượng PCCC sau đó được huy động đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 1h sáng, vụ cháy được khống chế hoàn toàn.

Khu vực xảy ra vụ cháy là khu dân cư đông người ở TP Dĩ An

Thông tin từ hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra cháy bên trong có 5 người trong một gia đình. Vụ cháy đã khiến 3 người tử vong, 2 người khác bị thương, được đưa cấp cứu.

Được biết, căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông người ở TP Dĩ An, có chiều ngang khoảng 5 mét. Phía trước nhà làm nơi bán tạp hóa và các loại đồ chơi trẻ em.

Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong là ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).

Hai người con của ông Ánh đươc cấp cứu kịp thời là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006).

Xuân An