Căn nhà nằm trong hẻm giữa trung tâm TP.HCM xảy ra cháy lớn vào ngày 27 Tết, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 29/1 (tức 27 Tết), Công an quận 10, TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Cụ thể, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Lý Thái Tổ. Phát hiện cháy với khói đen bốc cao cùng lửa đỏ rực nhiều người dân hô hoán ứng cứu. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng lên dữ dội, bốc khói khét lẹt.

May mắn, khi đám cháy vừa bùng lên thì những người bên trong căn nhà may mắn thoát ra ngoài kịp thời.

Tại hiện trường, khu vực nhà cửa san sát, nhiều người ở các cửa hàng buôn bán kế cận tỉnh giấc, tháo chạy ra ngoài vì sợ cháy lan.

Cảnh sát PCCC huy động nhiều phương tiện cùng lính cứu hỏa có mặt để tiếp cận ứng cứu.

Đám cháy được không chế sau đó. Không có thiệt hại về người nhưng khiến khu vực náo loạn, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Cảnh sát tiếp cận khống chế đám cháy ngày 27 Tết

Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07), trong ngày 28/1, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 8 vụ cháy tại các quận 7, 8, 10, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức. Trong đó, 3 vụ cháy có nguyên nhân do đốt cỏ rác gây cháy lan, 3 vụ ở nhà dân có nguyên nhân do sự cố hệ thống thiết bị điện, 1 vụ ở nhà dân do sơ xuất bất cẩn trong đun nấu.

PC07 khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa cháy nổ, tai nạn sự cố.

Thảo Nguyên