Chỉ thị khẩn do Chủ tịch TP.HCM ký gửi các địa phương kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng, ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kí ban hành Chỉ thị khẩn về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP trước ngày 15/9, ông Phong yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các doanh nghiệp tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Đường phố Sài Gòn trước ngày "ai ở đâu thì ở đó"

Cụ thể, thực hiện “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”...

“Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng”, Chủ tịch TP lưu ý.

Ông yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện ra quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 312 phường, xã, thị trấn.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, để thực hiện công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thần tốc xét nghiệm toàn thành phố

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu hỗ trợ đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2; thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện nước); chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

TP.HCM huy động tổng lực thần tốc xét nghiệm toàn TP

Tăng cường các biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, tổ chức các hình thức tiêm vắc xin phù hợp với các khu phong tỏa, chung cư với thời gian linh hoạt; các đội tiêm chủng vắc xin phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, quần áo bảo hộ.

Ông Phong cũng chỉ đạo thành lập thêm 400 Trạm y tế lưu động; trang bị các túi thuốc, 3-5 bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm…đảm bảo hoàn tất trước ngày 27/8.

Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chỉ được tiếp tục hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo thống nhất, kịp thời, chính xác; hướng dẫn, động viên người dân để dân biết, dân hiểu, dân tin tưởng, chia sẻ và tự giác thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết đấu tranh, phản bác, xử lý kịp thời các thông tin sai trái, xấu độc.

“Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc”, Chủ tịch TP nhấn mạnh.

