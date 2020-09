Trong tuần, Bộ Chính trị đã làm việc với 4 Đảng bộ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ; kết thúc chương trình làm việc với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị, từ ngày 21-27/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập thể Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương ngày 21/9. Ảnh: TTXVN

Nhóm 1 do ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Trị.

Nhóm 2 do ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ, ngành Trung ương.

Cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp uỷ và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, Bộ Chính trị cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ.

Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, Bộ Chính trị cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đối với phương án nhân sự của cấp uỷ, Bộ Chính trị cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tuổi trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ tái cử.

Biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương

Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng, nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Công an Trung ương đã xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, có nhiều đổi mới hiệu quả trong lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tập trung chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp uỷ đảng đối với công tác công an.

Tổ chức, bộ máy của Bộ Công an được điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm tầng nấc trung gian. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, mở rộng phạm vi và mang lại hiệu quả cao hơn, đã phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được nâng lên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hoá đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của chủ trì Hội nghị và ý kiến các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Như vậy, đến ngày 27/9, Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Thu Hằng