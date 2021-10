Quý III/2021, khi Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội để tập trung công tác phòng, chống dịch, tăng trưởng kinh tế bị chậm lại, trong đó có nhiều chỉ tiêu tháng 9 tuy tăng so với tháng 8 nhưng giảm so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III giảm 7,02% so với cùng kỳ năm 2020, nhất là khu vực dịch vụ và các ngành công nghiệp, xây dựng. Tính chung 9 tháng tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 176.737 tỷ đồng, đạt 75% dự toán Trung ương giao (đạt 70,3% dự toán TP giao), bằng 105,4% so với cùng kỳ...