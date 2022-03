Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an chiều 1/3 cho VietNamNet biết, Bộ trưởng Công an có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đinh Văn Nơi

Cùng với quyết định trên, Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976 (quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán.

Đặc biệt, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triệt phá các đường dây buôn lậu, đánh bạc. Trong đó, đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, do bà trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu và đường dây đánh bạc 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Đoàn Bổng - Hoài Thanh