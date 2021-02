Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch, Điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật;

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả...;

Tích cực tuyên truyền, vận động giao nộp và phát hiện, ngăn chặn các vi phạm về pháo nổ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

Với tinh thần vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy vết các trường hợp nghi mắc Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn bị phòng tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung.

Phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh.

Huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc 24/24 để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch; đã phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, game internet cố tình hoạt động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác trực, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... không quản ngại khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, nâng cao nét đẹp văn hóa người Công an nhân dân trong thi hành nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2021 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xuất nhập cảnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự (trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, tín dụng đen, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ...), kinh tế, ma túy, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định... là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư và khu dân cư.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, do đó, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên quyết không để diễn ra các lễ hội, các dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người;

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh như: Trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận; lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu nhằm trục lợi…

Theo VGP

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương mua và sử dụng vắc - xin Covid-19 cho nhân dân Tại cuộc họp sáng 18/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý về chủ trương mua và sử dụng vắc - xin phòng Covid-19 cho nhân dân.