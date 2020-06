Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an. Đại tá Bùi Đức Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1/7

Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an sáng nay (30/6) tổ chức công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Bộ trưởng Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an và điều động Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 đại tá. Thứ trưởng yêu cầu 2 đại tá khẩn trương bàn giao công việc cho nhau và ở vị trí công tác mới cần cần phát huy năng lực, sở trường công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó chiều 29/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Đại tá Bùi Đức Hải. Ảnh: VGP

Thượng tướng đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên;

Điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1/7.

