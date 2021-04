Ngày 28/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind về tình hình đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.



Trong thư/điện, Lãnh đạo Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà người dân Ấn Độ đang phải đối mặt trong cuộc chiến cam go chống đại dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ phát huy sức mạnh nội lực to lớn để đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn này, vì cuộc sống bình an, hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Theo VGP