Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung.

Những ngày qua tại khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 500 mm, có nơi tới trên 750 mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo giông lốc, sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Nông dân Quảng Trị trắng tay do 'cơn lũ lạ' đầu tháng 4. Ảnh: Bảo Lâm

Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời...

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Lãnh đạo các tỉnh cũng cần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, khó khăn, gia đình có người bị nạn. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tập trung sửa chữa lại nhà cửa, gia cố lồng bè, trục vớt tàu thuyền, xử lý môi trường sau lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tổng hợp thiệt hại, báo cáo đề xuất Thủ tướng theo thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện bảo đảm vận hành khoa học, hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ.

Các lực lượng hỗ trợ người dân ở Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng do gió lốc. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

Người đứng đầu Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/4) ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo do ảnh hưởng của đới gió Đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ đêm 3-6/4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Thời gian Tổng lượng mưa Từ Đà Nẵng đến Quảng Nam Từ gần sáng ngày 4 đến ngày 5/4 Phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm Quảng Ngãi đến Bình Định Từ gần sáng ngày 4 đến ngày 5/4 Phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm Phú Yên đến Khánh Hòa Từ đêm 3-6/4 Phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm Tây Nguyên Từ ngày 4-5/4 Phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150 mm

Mộc Miên