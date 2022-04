Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31/3 đến 1/4, địa phương xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, một số nơi cao hơn như hồ A Lá 387 mm, Tà Lương 409 mm, A Lưới 367 mm, Nam Đông 561 mm.