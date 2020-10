Hoa Kỳ đã quyết định viện trợ Việt Nam 2 triệu USD để hỗ trợ khắc phục những thiệt hại do thiên tai.

Ngày 30/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Mike Pompeo dẫn đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng và cảm ơn Ngoại trưởng đã dành thời gian thăm chính thức Việt Nam và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Cuộc gặp này thể hiện sự coi trọng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói chung, Ngoại trưởng nói riêng đối với Bộ Công an Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, góp phần kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, tạo cơ sở củng cố, thúc đẩy lòng tin chiến lược, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảm ơn Bộ trưởng Công an Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn; thông qua chuyến thăm này, mong muốn hai Bên cùng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân miền Trung Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt. Hoa Kỳ đã quyết định viện trợ Việt Nam 2 triệu USD để hỗ trợ khắc phục những thiệt hại do thiên tai.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao các kết quả hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước trong thời gian gần đây; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực chất nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật có nhiều bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bộ Công an đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều đối tác Hoa Kỳ và cam kết đóng vai trò là cầu nối tích cực trên các lĩnh vực chuyên ngành cũng như quan hệ song phương.

Thành Nam - Ảnh: Cục đối ngoại, Bộ Công an