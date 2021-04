Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới ông Raul Castro, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba.

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn nội dung thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Đồng chí Raul Castro thân mến,

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiết nhất.

Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, “Đại hội của sự tiếp nối lịch sử Cách mạng”. Quyết định không tái cử chức vụ Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, thể hiện sự tin tưởng của Đồng chí đối với các đồng chí lãnh đạo mới của Cuba, những người kế tục trung thành tư tưởng và hành động của lãnh tụ Fidel Castro sẽ viết tiếp những trang sử mới hào hùng và quật khởi của Cách mạng Cuba.

Tôi ghi nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đồng chí suốt bảy thập kỷ qua. Trong chặng đường vẻ vang này, Đồng chí luôn tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cuba anh hùng.

Đồng chí luôn là người bạn, người đồng chí thân thiết, tin cậy và gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 60 năm qua; là người kế tục, phát triển và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba, được anh hùng dân tộc José Martí, lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Một lần nữa, tôi khẳng định lại với Đồng chí mong muốn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cuba.

Chúc Đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba anh em cũng như cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba.

Mong sớm đón Đồng chí sang thăm lại Việt Nam.

Xin gửi tới Đồng chí những cái ôm thắm thiết".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi điện mừng đến ông Miguel Diáz Canel Bermúdez nhân dịp ông được Đại hội VIII bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn nội dung điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez thân mến,

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng gửi tới Đồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, nhân dịp Đồng chí được Đại hội toàn quốc lần thứ VIII tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC).

Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII - sự kiện chính trị trọng đại, tiếp nối lịch sử của Cách mạng Cuba, tư tưởng và sự nghiệp của Fidel và Raúl, những đại diện tiêu biểu của Thế hệ Một trăm năm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do Đồng chí đứng đầu, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội VIII đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Nhân dịp này, một lần nữa, tôi khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Chúc Đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Mong sớm đón Đồng chí sang thăm lại Việt Nam.

Gửi tới Đồng chí những cái ôm thắm thiết”.