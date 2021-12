Sáng nay (23/12), Bộ Công an tổ chức lễ kỉ niệm 75 năm ngày báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập nhà xuất bản Công an nhân dân và 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình ANTV.

Dự lễ kỉ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và đại diện các bộ, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi đến dự lễ kỉ niệm và biểu dương thành tích của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Công an nhân dân, NXB công an nhân dân và truyền hình ANTV đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định báo chí, xuất bản là một vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, một bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua báo Công an nhân dân đã hoàn thành nhiệm vụ, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an T.Ư... Phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, phản ánh sinh động thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho báo Công an nhân dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản và toàn thể đội ngũ những người làm báo nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hai là, lực lượng báo chí, xuất bản Công an nhân dân phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phân tích và làm rõ các âm mưu của thế lực thù địch nhằm tạo ra sức "đề kháng" mạnh mẽ cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Ba là, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sỹ, công nhân viên, xây dựng cơ quan truyền thông Công an nhân dân là tập thể đoàn kết, gắn bó. Đội ngũ những người làm truyền thông Công an nhân dân cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi cám dỗ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc son mới trên chặng đường xây dựng và phát triển của các đơn vị báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân.

Cách đây 75 năm, Báo Công an Mới - tiền thân của báo Công an nhân dân hôm nay chính thức phát hành số đầu tiên. Sự ra đời của báo thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tiền bối trong lực lượng công an nhân dân, đã sớm thấy vai trò, sức mạnh của báo chí nói chung, báo chí công an nhân dân nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đến nay, trải qua các bước phát triển, báo Công an nhân dân được nhà nước xác định là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện của quốc gia, là cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm nhất với lượng phát hành lớn trong toàn quốc. Các ấn phẩm nổi bật có thể kể đến như báo Công an nhân dân hàng ngày, An ninh thế giới, Văn nghệ Công an... Năm 2006, Báo điện tử Công an nhân dân ra đời với đa dạng các ngôn ngữ đã cộng hưởng thêm sức mạnh, lan tỏa tới bạn đọc trong và ngoài nước.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, cách đây tròn 40 năm, nhận thấy tầm quan trọng của công tác xuất bản, phát hành sách nhằm tuyên truyền, giáo dục về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ trong công an nhân dân, Bộ trưởng Nội vụ kí quyết định thành lập NXB Công an nhân dân.

Trải qua bốn thập kỷ, NXB đã xuất bản hàng triệu ấn phẩm, góp phần tổng kết tri thức, kinh nghiệm về lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Bộ Công an cũng phê duyệt dư án phát hành sách điện tử công an nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền.

Đề cập đến việc hình thành và phát triển truyền hình Công an nhân dân - ANTV, ông Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, năm 2011, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng phê duyệt xây dựng đề án xây dựng kênh truyền hình ANTV. Ngày 11/12/2011, kênh ANTV chính thức phát sóng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của báo chí công an nhân dân trong xu thế truyền thông hiện đại.

ANTV là kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh trật tự của Việt Nam, sau 10 năm phát sóng, truyền hình ANTV từng bước khẳng định được thương hiệu và vị trí, là kênh truyền hình chính luận trong lòng khán giả, được Đảng, Nhà nước xác định là một trong bảy kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của quốc gia.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, đến nay Cục Truyền thông Công an nhân dân có đầy đủ bốn loại hình báo chí gồm báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Ngoài ra còn có NXB và Điện ảnh Công an nhân dân.

Theo ông Trần Quốc Tỏ, Cục truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí, xuất bản trong công an nhân dân cần làm tốt một số nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đầu tiên, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, cách thức thể hiện; phản ánh chân thực, khách quan những gương người tốt, việc tốt. Công tác tuyên truyền phải lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Hai là, tích cực phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành T.Ư và địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng công an nhân dân...

Ba là, tổ chức triển khai đề án tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát sóng kênh ANTV giai đoạn 2021-2024. Tập trung nghiên cứu xây dựng đề án báo Công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện.

