Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phát huy tính chủ động, sáng tạo của mô hình quân-dân y trong kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi kinh tế-xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Sáng 10/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng... tổ chức Hội thảo “30 năm kết hợp quân-dân y trên biển đảo” tại bệnh viện Quân y 175.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Tham dự và phát biểu định hướng hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, nhà nước. Mô hình kết hợp quân-dân y là đặc thù của y tế Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết quân-dân trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

“Đây là chương trình có tầm chiến lược, tính khoa học và thực tiễn cao, kế thừa được truyền thống và kinh nghiệm của ngành quân y và dân y trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Theo ông, Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo, với hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Do vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, phát triển mạng lưới y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đưa “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh an toàn”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng, trong khi nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp, mô hình y tế kết hợp quân-dân y là giải pháp hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phát huy được nội lực của y tế quân-dân y, tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về nhân lực và vật tư y tế.

Trong đợt bùng phát đại dịch vừa qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, lực lượng quân y và dân y thực sự là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi kinh tế

Để phát huy sức mạnh và hiệu quả của chương trình kết hợp quân-dân y, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý hội thảo cần tập trung nghiên cứu, làm rõ một số nội dung sau:

Trực thăng chở người dân gặp nạn trên biển vào đất liền cấp cứu

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình kết hợp quân-dân y.

Thứ hai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về kết hợp quân-dân y; các ngành, các cấp cần chủ động nghiên cứu, tham mưu nhà nước xây dựng các chương trình hành động cụ thể, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế phối hợp giữa các ban, ngành và địa phương; xây dựng chính sách phù hợp với y tế biển đảo, nhất là chính sách đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế và người dân sinh sống, làm việc trên các vùng biển, đảo.

Thứ ba, nội dung các hoạt động kết hợp quân-dân y trên biển, đảo phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào các nội dung lớn, tạo được các đột phá. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của mô hình quân-dân y trong kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, sớm đưa đời sống của nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Thứ 4, nâng cao hiệu quả và củng cố mạng lưới y tế cơ sở trên các vùng biển, đảo theo phương thức tăng cường sử dụng lực lượng tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dân y để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, nhân dân.

Triển khai ứng dụng nền tảng hỗ trợ, tư vấn khám chữa bệnh từ xa tới các xã đảo, huyện đảo để nhân dân và bộ đội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Cuối cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay; biểu dương những điển hình tiên tiến trong kết hợp quân-dân y.

Qua 30 năm triển khai chương trình kết hợp quân-dân y, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên tuyến biển đảo.



Đã củng cố y tế cơ sở 972 xã, trong đó có 597 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Lồng ghép mô hình hoạt động giữa 5 trung tâm y tế huyện đảo với tổ quân y thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện thành một tổ chức.

