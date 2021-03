Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong các nghiên cứu phòng chống dịch, chữa bệnh và vắc xin Covid-19.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an hôm nay (16/3) đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng an ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15-17/3.

Hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (trái) và Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich.

Với nền tảng là tình cảm tốt đẹp, quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập và hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục...; tin tưởng quan hệ song phương cũng như hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Bộ trưởng Công an đánh giá và khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Liên bang Nga nói chung.

Việt Nam đánh giá cao thành công của Nga trong cuộc chiến chống Covid-19, trong chữa trị cho người bệnh, sớm sản xuất thành công vắc xin phòng bệnh. Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng như sự chia sẻ giúp đỡ của Nga trong các nghiên cứu phòng chống dịch, chữa bệnh và vắc xin.

Đối với lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trên cơ sở triển khai Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2019-2021, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người...

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trần Thường - Ảnh: ĐSQ Liên bang Nga tại Việt Nam