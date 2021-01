Khép lại năm 2020 - một năm đầy thách thức đối với Thủ đô cũng như cả nước, với sự nỗ lực, cố gắng, Hà Nội đã đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hà Nội là địa phương có quy mô nền kinh tế lớn, hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực, thế giới. Do vậy, Thủ đô cũng là nơi sớm chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Chính vì thế, ngay từ đầu năm 2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP sớm nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình dịch để xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp.

Thường trực Thành ủy cũng chủ trì, làm việc với Đảng Khối doanh nghiệp TP và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tìm giải pháp vượt qua khó khăn, thích ứng với dịch Covid-19; làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND TP chuyên đề về điều hành thu, chi ngân sách; về phát triển sản xuất nông nghiệp để vực dậy quyết tâm tăng trưởng ngành này phải trên 4% trong năm 2020 và trong khó khăn do tác động của dịch bệnh, ngoại thành phải “chi viện” cho nội thành, nông nghiệp phải là trụ đỡ của nền kinh tế...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo TP Hà Nội thăm quan, động viên sản xuất tại Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trong khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song tăng trưởng kinh tế Thủ đô vẫn đạt 3,98% và gấp 1,4 lần cả nước; thu ngân sách đạt 286.258 tỷ đồng, bằng 102,7% dự toán, tăng 6% so với năm 2019 (chưa tính số giảm thu 3.930 tỷ đồng do chính sách giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn mới ban hành và áp dụng trong năm 2020 cho các đơn vị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với UBND TP hồi tháng 3/2020 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trước bối cảnh tác động nặng nề của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế Thủ đô và cả nước, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã khẳng định quyết tâm sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2020.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành, đạt các chỉ tiêu trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng Công ty May 10

Mặc dù là lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất của dịch Covid-19, khi lượng khách du lịch đến Thủ đô giảm 70% so với năm 2019, nhưng tính chung cả ngành dịch vụ của TP trong năm 2020 vẫn tăng 3,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 2,7%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10% so với cùng kỳ...

Cũng trong năm 2020, TP đã giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến tích cực đối với nhiều việc khó tồn đọng kéo dài nhiều năm, trong đó đáng phải kể đến việc hoàn thành xử lý vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích của các bên liên quan.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đi kiểm tra thực tế tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn

Ngoài ra, trước những tồn tại và vướng mắc kéo dài nhiều năm của dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế, lắng nghe kiến nghị của nhân dân và làm việc với toàn thể các bộ phận liên quan.

Tại đây, Bí thư Thành ủy cho rằng, người dân khu vực xử lý rác thải đã hy sinh nhiều quyền lợi cá nhân để chia sẻ với TP. Vì vậy TP các cấp, các ngành cũng phải chia sẻ với người dân bằng tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động cao; vận dụng tối đa quy định của pháp luật và thẩm quyền của TP nhưng phải công khai, minh bạch và công bằng.

Do đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Sóc Sơn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn, chủ động hơn, xác định đây là nhiệm vụ của huyện để giải quyết, phát huy phương châm “4 tại chỗ”. Từ những chỉ đạo căn cơ, triệt để, quyết liệt của Bí thư Thành ủy, các cấp, các ngành và huyện Sóc Sơn đã sốc lại công việc, đến nay tình hình tại Khu Liên hợp đã ổn định và đang triển khai theo đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Đặc biệt, với quyết tâm tiên phong trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 và mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển” (ngày 27/6), thu hút 229 dự án với số vốn trên 400 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng gấp 5 và 11 lần về số dự án và số vốn thu hút so với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016.

Từ nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thủ đô đã “bật tăng” trở lại theo hình chữ “V”. Tính chung GRDP của TP cả năm 2020 ước tăng 3,98% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách là một chỉ tiêu được xác định khó hoàn thành. Song, với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, khai thác tốt những khoản thu bền vững, Hà Nội đã “cán đích” thu ngân sách cả năm với 280.500 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán và tăng 3,9% so với cùng kỳ 2019.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù chịu nhiều tác động nặng nề của dịch Covid-19, song về cơ bản, TP vẫn đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm ở mọi lĩnh vực

Với chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ cương trên mọi lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý.

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng về cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân, qua đó, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị TP phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để bùng phát đợt dịch thứ 3.

Bên cạnh đó, TP sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Hà Nội, TP.HCM khởi sắc nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép Thực hiện tốt mục tiêu kép, Hà Nội và TP.HCM - hai TP bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 đã dần khởi sắc và lấy lại đà tăng trưởng vào những tháng cuối năm.

Bích Hợp- Văn Toàn