Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 là nhân viên bán hàng tại chợ vải Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), cơ quan chức năng đã triển khai khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch.

Từ sáng 2/11, UBND xã Ninh Hiệp đã yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới, thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm PCR.

Trước đó, ngày 1/11, sau khi xuất hiện một ca dương tính với Covid-19 ở thôn 4, Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm tiến hành truy vết, thực hiện phong tỏa, cách ly, đối với các trường hợp liên quan, đưa 7 F1 đi cách ly tập trung. Các trường hợp F0 ở Gia Bình (Bắc Ninh) và Phú Đô (Bắc Từ Liêm) đã về chợ Ninh Hiệp mua hàng. Trường hợp F0 bán quán phở Cồ ở thôn 8, xã Ninh Hiệp cũng đã dương tính với SARS-Cov-2.

Một số cửa hàng tại chợ Ninh Hiệp đã bị phong tỏa do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Các cửa hàng kinh doanh tại xã đã tạm dừng hoạt động theo thông báo của UBND xã Ninh Hiệp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến địa bàn xã Ninh Hiệp; tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm PCR cho tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã khoảng 4.500 hộ; khẩn trương bóc tách F0, hoàn thành trong 2 ngày.

Lực lượng công an huyện được giao nhiệm vụ hỗ trợ công an xã rà soát toàn bộ người từ vùng dịch về địa phương và hỗ trợ công tác xét nghiệm, an ninh trật tự, quản lý hành chính.

Tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ninh Hiệp được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR

Dự kiến có khoảng 4.500 hộ dân được lấy mẫu xét nghiệm

Đến 12h trưa 2/11 đã lấy được 1.710 mẫu xét nghiệm

Công tác lấy mẫu xét nghiệm sẽ hoàn thành trong 2 ngày

Tính đến 12h trưa 2/11, UBND xã Ninh Hiệp đã thành lập 4 điểm kiểm soát tại địa điểm bán hàng và nhà riêng của các ca F0. Số người được lấy mẫu xét nghiệm PCR là 1.710 người.

