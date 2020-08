Liên quan vụ án Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện đã khởi tố 28 bị can, trong đó bắt giam 20 người, truy nã 8 người.

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều tối nay (3/8), báo chí đề cập việc ngày 22/7, lái xe, thư ký của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường.

“Bộ Công an cho biết tài liệu mật thuộc lĩnh vực gì? Có tính chất như thế nào? Thông tin điều tra ban đầu, vai trò từng người ra sao?”, phóng viên đặt câu hỏi.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Trả lời, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, vụ án Nhật Cường là vụ rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án về 4 tội danh gồm: Buôn lậu; Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện đã khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 người.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3/2020.

Cũng theo ông Xô, ngày 16/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ngày 21/7, đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến công ty Nhật Cường, trong đó có 2 bị can thuộc UBND TP Hà Nội, 1 bị can thuộc C03.

“Vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin đến báo chí”, ông Xô nói.

Làm rõ nghi án hối lộ 25 triệu yên

Tại cuộc họp, báo chí cũng đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về vụ công ty Tenma Nhật Bản đưa hối lộ 25 triệu yên cho cán bộ thuế, hải quan ở Bắc Ninh để trốn thuế, kết quả điều tra đến nay như thế nào?

Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chỉ đạo công an Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh làm rõ.

Đồng thời có văn bản đề nghị thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty Tenma.

Theo ông Xô, do vị Tổng giám đốc - đại diện pháp luật của công ty và Giám đốc hành chính sản xuất đều xuất cảnh về Nhật Bản trước dịch Covid-19, đến nay chưa trở lại Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa làm việc được trực tiếp với 2 đại diện này.

Hiện Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị liên quan để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Bắt thành viên tổ thư ký UBND TP Hà Nội liên quan vụ án Nhật Cường Hai cán bộ thuộc văn phòng UBND TP Hà Nội và một nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Hương Quỳnh - Thu Hằng