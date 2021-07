Ngày 30/7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có văn bản chỉ đạo, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội và khen thưởng cá nhân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, thời gian qua việc giãn cách xã hội trên địa bàn đã đạt được một số kết quả nhất định, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các ngành, các cấp và đoàn thể quần chúng, sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường

Tuy nhiên, theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, việc thực hiện Chỉ thị 16 tại một số địa phương còn chưa nghiêm, vài nơi thiếu sự kiểm tra, giám sát. Một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội, nhất là yêu cầu giữa người với người, gia đình với gia đình, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết.

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Ông Trường đánh giá còn có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều tổ Covid cộng đồng chưa phát huy được hiệu quả; việc triển khai hướng dẫn lưu thông vận tải hàng hóa còn lúng túng, chưa kịp thời.

“Các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả ngay các hạn chế này trong những ngày tới để thực hiện giãn cách thực chất và hiệu quả hơn”, Chủ tịch TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Ông Trần Việt Trường yêu cầu phải tận dụng tối đa "thời gian “vàng" khi giãn cách để tăng tốc làm sạch các vùng, ổ dịch trong thời gian ngắn nhất. Phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh nhất.

Những ngày qua lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm quy định phòng chống dịch

Chủ tịch TP yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa. Từng khu phố, cụm dân cư… phải thực hiện thật nghiêm và triệt để mục tiêu giãn cách theo Chỉ thị 16.

“Đây là giải pháp căn cơ nhất, chỉ khi thực hiện giãn cách thật nghiêm mới có thể làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch bệnh, cắt đứt chuỗi lây”, ông Trường chỉ đạo và yêu cầu trong thời gian này tập trung ưu tiên cao nhất cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Công an phường Long Hòa, quận Bình Thủy tặng các nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Chủ tịch TP cũng đặc biệt lưu ý việc cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân; quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khóa khăn, người lao động tự do bị mất việc làm do dịch. Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc…

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị bố trí thêm các trạm, chốt kiểm soát liên phường, xã, thị trấn và liên quận để khép kín địa bàn, kịp thời kiểm tra, phát hiện nhắc nhở, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội của người dân.

“Đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, ông Trường chỉ đạo.

Giám đốc Sở Y tế TP được giao tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, đảm bảo công bằng trong tiếp cận, kiên quyết không để hiện tượng xin cho, đồng thời, tránh tâm lý đợi chờ, lựa chọn vắc xin.

Đến 18h ngày 29/7, TP Cần Thơ đã ghi nhận 1.161 trường hợp dương tính, trong đó có 54 bệnh nhận được điều trị khỏi và 8 trường hợp đã tử vong.

Các lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt đối 3.913 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Hoài Thanh

