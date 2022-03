XEM LIP:

Hôm nay (9/3), ông Xồng Bá Dênh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, nam thanh niên Xồng B.B. (SN 1989), trú tại bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi được phát hiện ăn lá ngón tự ở trên rẫy vào sáng (28/2).

Tìm hiểu cho thấy, anh B. sau khi đi chơi với người yêu về thì gia đình 2 bên ngăn cấm không cho đến với nhau. Giận người yêu không nghe theo ý của mình, anh B. lên rẫy tìm lá ngón ăn tự tử. Quá trình ăn, anh B. mở điện thoại quay hình ảnh đó và nói những lời đau buồn.

Anh B. đã gửi gửi hình ảnh nắm lá ngón và video cho người yêu với nội dung: “Em cứ nghe lời bố mẹ nói thì anh chết cho em xem. Bây giờ đã không lấy được nhau thì chết còn hơn.

Trên đời này không lấy (cưới) được M. thì thà chết còn hơn…” – ông Dênh nói về đoạn video mà anh B. quay lại gửi cho người yêu trước lúc tử vong.

Do mâu thuẫn với vợ, anh C. (ở huyện Quế Phong, Nghệ An) ăn lá ngón tự tử, rất may được quân y đồn biên phòng cấp cứu kịp thời.