Nam thanh niên đến Bình Dương chơi Tết thì có biểu hiện “ngáo đá”, sau đó dùng bình gas khống chế hai anh em trai đang ở trong phòng, đe dọa nổ khiến khu dân cư hoảng loạn.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) sáng nay cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu hai nạn nhân bị một đối tượng “ngáo đá” nhốt trong phòng, dùng bình gas khống chế đe dọa nổ.

Đồng thời, công an cũng khống chế bắt giữ đối tượng Ngân Văn Thành (SN 1990, quê Thanh Hoá) để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, khi đến chơi Tết ở khu nhà ở Becamex (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì Thành có biểu hiện nghi “ngáo đá”.

Lúc này, Thành vào phòng của anh Lữ Văn Trang (SN 1996) và anh Lữ Văn Giang (SN 1999, quê Thanh Hóa) la hét, sau đó dùng bình gas đe dọa sẽ cho nổ căn phòng. Sự việc khiến cả khu vực này náo loạn...

Cảnh sát tiếp cận hiện trường khống chế đối tượng, giải cứu các nạn nhân

Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đã huy động lực lượng phối hợp với Công an phường Phú Tân đến hiện trường để xử lý. Do cửa bị khóa bên trong nên công an phải phá cửa sắt, dùng bình cứu hỏa tiếp cận vào trong để giải cứu các nạn nhân.

Sau hơn 30 phút, đối tượng Thành đã bị khống chế đưa về trụ sở với biểu hiện không tỉnh táo.

Hai nạn nhân sau đó cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, bị thương nhẹ.

