Nhóm "quái xế" đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tập trung về khu vực QL2 đoạn hướng lên chân núi Tam Đảo để tụ tập, đánh võng, bốc đầu xe gây khiếp sợ cho người đi đường.

Sau khi tổ chức ra quân vây bắt nhóm thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng ở khu vực núi Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), ghi nhận thực tế của VietNamNet những ngày cuối tháng 10/2021 cho thấy tình hình trên vẫn chưa hạ nhiệt.

Cụ thể, theo hình ảnh ghi lại cho thấy, nhóm thiếu niên tụ tập thành từng nhóm từ 10-15 người lái xe máy đi dọc QL2 hướng lên thị trấn Tam Đảo. Quá trình di chuyển, nhóm thiếu niên này liên tục có hành vi bốc đầu xe, phóng nhanh, lạng lách gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Nhóm thiếu niên bịt kín biển số xe bằng khẩu trang y tế

Mặc dù lực lượng công an từng ra quân xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên các thiếu niên vẫn tụ tập tại huyện Tam Đảo để đánh võng. Nhóm này dùng khẩu trang bịt kín biển số xe, mỗi xe chở 2-3 người không đội mũ bảo hiểm chạy thành hàng 3, hàng 4.

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Trần Kim San, Trưởng Công an huyện Tam Đảo cho biết, nhóm đối tượng trên chủ yếu là các thiếu niên chưa đủ 18 tuổi. Qua xác minh, tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định đây là hành vi tự phát, không có tổ chức của nhóm thiếu niên.

Tận dụng địa thế, giao thông và điểm du lịch thị trấn Tam Đảo, các thiếu niên ở các huyện lân cận bằng các phương tiện thông tin kết nối và hẹn nhau để tụ tập.

"Việc xử lý đến nay chỉ dừng lại ở phạt hành chính. Quá trình vây bắt lực lượng công an cũng tính đến phương án an toàn, lập các chốt chặn để đón lõng các đối tượng, tránh việc truy đuổi gây nguy hiểm", Thượng tá San cho biết.

Nhóm "quái xế" lái xe hướng lên thị trấn Tam Đảo

Theo ông San, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có chỉ đạo cụ thể trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL2 và khu du lịch Tam Đảo. Sau khi nắm bắt được thông tin về nhóm quái xế tụ tập, các lực lượng của Công an tỉnh và huyện Tam Đảo vào cuộc lập chốt, vây bắt nhóm này.

Cụ thể, chiều 17/10, Công an huyện Tam Đảo đã phối hợp với phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 190 trường hợp đi trên 95 xe mô tô có hành vi vi phạm.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, theo ông San, việc các gia đình giáo dục con trẻ đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trẻ vị thành niên cũng sẽ giúp phòng ngừa các hành vi nêu trên.

Đoàn Bổng