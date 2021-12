Nam thanh niên cầm mã tấu đuổi theo một số người trong quán ăn ở Bình Dương, sau đó chém thẳng vào tay một thanh niên khác gây thương tích.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Công an an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) hôm nay (5/12) đang xác minh, điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn khiến một người bị thương.

Vào chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả tại một quán ăn ven đường thuộc phường Bình An, TP Dĩ An.

Đối tượng (áo vàng) cầm mã tấu chém người trong quán ăn - Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, một nam thanh niên cầm mã tấu đuổi theo một số người trong quán ăn. Khi thấy có một thanh niên khác đứng phía trước thì đối tượng này vung mã tấu chém thẳng vào tay nạn nhân khiến người này quỵ xuống, chảy nhiều máu.

Chưa dừng lại, đối tượng còn đuổi theo nhiều người khác trong quán kèm những lời nói thách thức.

Mặc dù được một số người đi cùng can ngăn nhưng đối tượng vẫn hung hăng đuổi chém các nạn nhân.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối ngày 3/12. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc này.

Vác dao rượt chém mẹ chồng, con dâu lộ diện là tội phạm trốn nã 20 năm Bị can Lê Thị Kim Tư cầm dao rượt chém mẹ chồng, khi bị công an mời lên làm việc người phụ nữ này lộ ra là tội phạm đang bị truy nã.

Xuân An