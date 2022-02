Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm cướp nguy hiểm. Hiện trường vụ cướp xảy ra tại đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) vào rạng sáng 17/2.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Theo trình báo của nạn nhân, 1h rạng sáng hôm 17/2, chị T.B.Q.N chở bạn trên xe gắn máy về nhà nằm trên đường Lê Đình Cẩn.

Khi còn cách nhà 300m, hai cô gái bị một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ép sát, uy hiếp khiến cả hai ngã xe. Hai cô gái hoảng loạn phải chạy bộ thoát thân.

Nhóm đối tượng đã cướp xe gắn máy tẩu thoát. Nạn nhân trình báo, trong cốp xe còn có một điện thoại hiệu IPhone 13Pro Max.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra và trích xuất camera an ninh ở một số tuyến đường để nhận diện nhóm cướp.

Linh An

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành khác bắt giữ một băng cướp liên tỉnh cực kỳ nguy hiểm.