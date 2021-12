Trong lúc nhiều người đang ngồi tại một quán cà phê ở Bình Dương thì bất ngờ một nhóm thanh niên mang hung khí lao tới tấn công, đập phá đồ đạc loạn xạ.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (15/12) đang xác minh và truy bắt nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, tấn công người và hủy hoại tài sản tại một quán cà phê.

Nhóm thanh niên xông vào quán cà phê tấn công người - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 22h tối 14/12, trong lúc nhiều người đang ngồi uống cà phê tại quán K.K (đường Võ Thị Sáu, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) thì bị hàng chục thanh niên đi xe máy lao tới tấn công.

Tại đây, nhóm này dùng mũ bảo hiểm và hung khí tấn công những người ngồi trước quán. Tiếp đó, nhóm đối tượng còn hung hăng vào trong quán đập phá bàn ghế, đe dọa người bên trong rồi rời đi.

Sự việc khiến khu vực này hỗn loạn, nhiều người hoảng sợ phải đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Một số nạn nhân cũng bị thương tích sau khi bị tấn công.

Công an TP Dĩ An sau đó đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera để truy xét nhóm đối tượng gây án.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng trong nhóm này và đang tiến hành truy bắt để điều tra.

