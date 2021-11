Hôm nay (16/11), núi Cấm ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định) tiếp tục bị sạt lở 200m, với khoảng 2.000m3 đất đá bị trôi xuống chân núi.

Ông Nguyễn Đức Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Thành (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết: “Điểm sạt lở mới cách điểm sạt lở cũ chừng 300m, nhưng mức độ nguy hiểm hơn, do nằm gần khu dân cư. Do đó, xã đã khẩn cấp sơ tán hơn 20 hộ dân có nhà cửa nằm dưới chân núi đến nơi an toàn”.

Trước đó, vào tối 14 rạng sáng 15/11, nhiều hộ dân ở thôn Chánh Thắng hoảng hốt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ núi Cấm. Ít phút sau, đất đá theo nước chảy ào ào xuống khu dân cư và các tuyến đường liên xóm. Biết núi lở nên người dân chủ động di chuyển đến những ngôi nhà ở xa chân núi để tá túc tạm.

Khu vực sạt lở nằm cheo leo trên đầu khu dân cư thôn Cát Thắng

Sáng hôm sau (15/11), UBND huyện Phù Cát và chính quyền địa phương đến kiểm tra thì phát hiện trên đỉnh núi Cấm xảy ra sạt lở. Ước tính khu vực sạt lở xảy ra ở độ cao 300m, rộng 120m, sâu 3m, với lượng đất đá sạt xuống chân núi hơn 6.000m3. Chính quyền địa phương buộc phải di dời 50 hộ/200 nhân khẩu đến Trường Tiểu học Cát Thành để lánh nạn.

Toàn bộ khu vực sạt lở và các điểm có nguy cơ không an toàn được chính quyền địa phương giăng dây, cử người túc trực không cho người dân, gia súc đến gần để đảm bảo an toàn. Đồng thời, theo dõi tiếp diễn biến sạt lở nếu có diễn ra để thông báo, yêu cầu bà con sinh sống vùng nguy hiểm nhanh chóng thoát ra ngoài, đến nơi an toàn để ở.

Bùn đất trên đỉnh núi Cấm theo nước chảy xuống khu dân cư

“Bà con đang ở tạm tại Trường Tiểu học Cát Thành sẽ được chính quyền hỗ trợ nước uống, thực phẩm để dùng”, ông Chiêu cho biết thêm.

