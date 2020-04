Buồn chuyện tình cảm, cô gái chạy xe máy lên cầu Cần Thơ rồi trèo qua lan can định nhảy xuống sông Hậu tự tử thì được lực lượng công an cứu sống.

Ngày 5/4, Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, vừa thuyết phục cứu sống một cô gái định nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Theo đó, khoảng 19h30 tối 4/4, bảo vệ cầu Cần Thơ báo có một cô gái bỏ xe máy trên cầu, trèo qua lan can định nhảy xuống song Hậu tự tử.

M. trèo qua lan cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông tự tử

Nhận tin báo Công an phường Hưng Phú phối hợp cùng bảo vệ cầu Cần Thơ, trạm Cảnh sát đường thủy phường Hưng Phú và Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cái Răng có mặt tại hiện trường thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định nhảy cầu.

Sau hơn 2 tiếng, cô gái đồng ý để lực lượng tiếp cận, đưa vào khu vực an toàn.

M. tại trụ sở công an

Tại trụ sở công an, cô gái này khai tên N.N.M (23 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

M. trình bày do buồn chuyện tình cảm nên chạy xe máy lên cầu Cần Thơ, rồi trèo qua lan can cầu định tự tử thì được lực lượng công an cứu sống.

Khi bình tỉnh, M. bày tỏ sự xúc động và cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời khuyên can, cứu sống. Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho gia đình để đón M. về quê an toàn.

H.Thanh