Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến phòng trọ thì phát hiện chị Phương nằm bất động. Nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 26/6, thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng công an huyện Châu Thành, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi chị Ngô Thị Long Phương (23 tuổi) để điều tra nguyên nhân tử vong.

Căn nhà trọ xảy ra vụ việc

Khoảng 16h ngày 25/6, một số người sống trong khu nhà trọ T.N. tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, nghe tiếng kêu cứu của anh Bùi Thanh Hoàng (24 tuổi, quê Tiền Giang) nên liền chạy sang.

Mọi người phát hiện chị Phương ngất xỉu, da tím tái nên cùng anh Hoàng chuyển nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Tuy nhiên, chị Phương đã tử vong sau đó.

Theo nhân chứng, anh Hoàng và chị Phương đến thuê trọ tại khu vực vào sáng cùng ngày, đến chiều thì chị này gặp nạn.

