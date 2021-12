“Nhà giàu chơi lan, nhà quan chơi trà” – thú chơi tao nhã một thời chỉ giành cho giới thượng lưu đang được dân chơi cây đổ xô tìm đến tạo nên cơn sốt chưa từng có: hoa trà my.

Phạm Ngọc Hải, một thanh niên quê ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) kiên trì đeo đuổi nhiều năm, cuối cùng cũng “chinh phục” thành công hai cây trà hoa trắng (trà bạch) và trà thâm bát diện (hay còn gọi là trà thâm” từ một ngôi nhà cổ tại làng quê nổi tiếng với đặc sản rượu Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Hải cho biết, anh may mắn khi được chủ nhà đồng ý bán hai cây hoa trà có tuổi đời nhiều chục năm nhờ sự kiên trì theo đuổi và nhiều người “mai mối”. Hai cây cổ được trồng trong hai chiếc bồn gạch xây, đứng yên vị ở cửa chính của ngôi nhà cổ. Vì chủ nhân của ngôi nhà cổ đã chuyển ra Hà Nội sinh sống, ngôi nhà cổ không có người ở, chỉ thi thoảng mới về trong các dịp nghỉ lễ nên hai cây trà không có người thường xuyên chăm sóc…

Hai cây trà cổ có tuổi đời vài chục năm được dân yêu trà đánh giá là những cây cực quý

Thời điểm đánh hai cây trà, Hải chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo nên một sự kiện “bom tấn” trong giới yêu cây hoa trà, và được hàng ngàn người mê cây theo dõi, bình luận.

Hoa trà my có tên khoa học camellia japonica là thực vật thuộc chi trà mọc nhiều ở châu Á. Trà my là cây thân gỗ mọc thành bụi có kích thước trung bình. Nguồn gốc của cây chủ yếu là các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại Việt Nam, trà my được trồng như một loại cây trang trí làm đẹp khuôn viên gia đình.

Hai cây trà trước cửa ngôi nhà cổ tại xã Vân Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang)

Trà my có rất nhiều loại và được gọi tên theo màu sắc: trà hoa trắng (trà bạch), trà hồng, trà đỏ (thâm bát diện), trà lựu, trà điểm tuyết, trà cung đình… Theo đặc điểm của bông hoa, tiếp tục được chia thành loại trà có nhụy và không nhụy.

Thời điểm nở hoa của loài cây này rơi vào dịp cuối năm, trà hoa trắng nở đúng dịp tết dương lịch, các loại khác nở trong các tháng cuối năm cho đến Tết Nguyên đán và Rằm tháng Giêng, tùy thuộc thời tiết.

Hoa trà my khá to, cánh dày và đẹp kiêu sa. Khi bông hoa nở bung hết tất cả các cánh, một bông hoa trà my đạt kích thước bằng miệng một chiếc bát ăn cơm. Cây càng già, lâu năm, bông hoa càng to, dày và đẹp.

Trà hoa trắng (trà bạch) là loại cây được giới chơi cây xếp hạng đầu bảng bởi vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết. Hoa trà tồn tại trong thời gian dưới 10 ngày kể từ thời gian nở. Một năm, loài cây này chỉ ra hoa một lần duy nhất.

Cây trà hoa trắng được định giá hàng trăm triệu đồng

Thời gian gần đây, giới chơi cây đổ xô đi sưu tầm loài cây trà my đã khiến loại hoa này trở thành cơn sốt chưa từng có. Trong dân gian, câu ngạn ngữ “nhà giàu chơi lan, nhà quan chơi trà” đã mặc định “danh phận” cho loài hoa được coi là “khó tính” trong tự nhiên, cây dễ bị chết nếu có những tác động của ngoại cảnh như bị úng nước (thừa nước); chăm sóc phân bón quá nhiều cũng dễ khiến cây bị thối rễ, suy kiệt…

Cây trà my phát triển chậm. Trong thời gian vài chục năm, kích thước thân cây phát triển được chu vi khoảng 30cm (ước lượng to cỡ cổ chân người lớn). Những cây trà có tuổi đời lâu năm, thân cây to, bệ rễ đẹp… là tâm điểm săn tìm của những người chơi cây.

Cây trà bạch của anh Lê Huy Hùng có giá mua gần 1 tỷ đồng

Cùng sở thích đam mê, anh Lê Huy Hùng (SN 1984) là chủ một doanh nghiệp ở Bắc Giang đã chịu chi gần 1 tỷ đồng để sở hữu một cây trà bạch có tuổi đời trên 60 năm, kích thước thân cây to bằng bắp chân (chu vi khoảng 40cm), kích thước tán cây rộng hơn 1 mét. Giới những người đam mê hoa trà gọi đây là “quả bom tấn” được “kích nổ” dịp cuối năm, bởi số tiền sở hữu cây với một gia đình bình thường, đó là một tài sản không hề nhỏ.

Anh Trần Trung Long (Nam Định) được giới yêu cây trà my đặt cho biệt danh “Long trà cổ) bởi sở hữu hàng chục cây trà già, đẹp, trồng chậu lâu năm. Giới chơi cây đánh giá cao những cây có tuổi đời, gọi là cây “cốt chậu”.

Câu trà bạch của anh Phạm Ngọc Hải (Thường Tín, Hà Nội)

Cây trà cổ có tuổi đời lâu năm do anh Trần Trung Long (Nam Định) sở hữu có giá hàng trăm triệu đồng

“Một cây hoa trà đẹp có tuổi đời 50 – 60 năm mới đạt kích thước tầm bằng cổ chân người lớn trở lên. Đến mùa rộ hoa, cây trà bạch nở hoa trắng phủ kín cây, càng ngắm càng mê đắm”.

Anh Long cho biết, anh đam mê đến mức, có những đêm thức trắng để ngắm hoa nở. Khi biết ở đâu có cây trà đẹp, dù xa hàng trăm km anh cũng không ngần ngại lên đường.

Thương vụ "bom tấn" được giới chơi trà cho biết với giá trị hơn 800 triệu đồng

Màu trắng tinh khôi của hoa trà bạch khiến dân chơi mê mẩn

Mấy ngày gần đây, giới yêu hoa trà my xôn xao một “thương vụ” giao dịch cây trà bạch với số tiền gần một tỷ đồng. Những cây trà có “số má”, dân chơi cây cho biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều do các đại gia sở hữu.

“Nam Định được coi là nơi khởi phát của giống cây hoa trà my, với nhiều giống cổ như trà bạch, trà thâm bát diện, trà lựu. Thập niên 60, người dân các tỉnh ĐBSH đi khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới tại các tỉnh miền núi, Tây Bắc đã mang theo cây trà giống đi trồng ở nơi ở mới, đó là lý do tại sao các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ… có rất nhiều cây trà cổ, tuổi đời 50 – 60 năm tuổi” – anh Long lý giải.

