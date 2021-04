Chiều 22/4, tại cuộc họp báo quý I/2021, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã thông tin về vụ án Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An).

Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đại tá Hồ Trung Lập cho biết, quá trình mở rộng, điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt giam 3 người là đồng phạm của Trương Châu Hữu Danh gồm: Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi) cùng ngụ TP.HCM và Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng).

“Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Dự kiến sẽ kết thúc điều tra vụ án, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can vào tháng 7/2021”, Đại tá Lập nói.

Hồi tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo. Người này “nổi” trên mạng xã hội khi phản đối việc đặt các trạm BOT như: BOT Cai Lậy, BOT T2…

