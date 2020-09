Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý.

Ngày 30/9, ông Phạm Đình Trang (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), cho biết vừa nhận Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về sự việc liên quan đến con trai ông là TS Phạm Đình Quý.

"Tôi nhận được giấy từ bưu điện vào 11 giờ trưa hôm nay" - ông Trang xác nhận.

Theo thông báo ghi ngày 27/9, TS Phạm Đình Quý đã bị công an tỉnh này bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Quý đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Đình Quý là võ sư, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án vu khống và đang tạm giữ TS Phạm Đình Quý (võ sư, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) để điều tra về hành vi trên.

Trước đó, ngày 21/9, Công an Đắk Lắk đã mời Võ sư - Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, là học trò TS Quý, là giáo viên một trường ở Khánh Hòa) về công an làm việc khi người này đang trên đường từ nơi cư trú ở huyện Cư Kuin di chuyển xuống Khánh Hòa.

Liên quan việc mời và tạm giữ TS Quý, ngày 28/9, ông Phạm Đình Trang (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận - cha của TS Quý), cho biết vợ chồng ông vừa gửi đơn kêu cứu lên nhiều cơ quan chức năng về việc con trai ông bị công an đưa đi mà không rõ lý do.

Theo ông Trang, chiều tối 23/9, khi con trai ông đang cùng vợ đi ăn trên đường D1, gần trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM) thì bị nhóm người mặc thường phục, xưng là Công an tỉnh Đắk Lắk khống chế, đưa đi...

Theo thông tin mà PLO nắm được, vợ của ông Hoàng Minh Tuấn cũng đã đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng để cầu cứu liên quan đến thông tin chồng mình bị bắt.

