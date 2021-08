Chiều nay 9/8, tại cuộc họp báo do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, Công an Nghệ An đã thông tin về việc tổ chức chuyên án, bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Việc nuôi hổ trái phép là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Chuyên án vừa rồi thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an Nghệ An trong đấu tranh về loại tội phạm này. Đây là chuyên án bắt giữ các cá thể hổ nuôi trái phép lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc họp báo do HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII tổ chức - Ảnh: Quốc Huy

Cũng theo Đại tá Hải, các cá thể hổ được xem là vật chứng của vụ án và buộc phải xử lí theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp giao vật chứng cho chủ nhà chăm sóc thì dễ bị tiêu huỷ hoặc thay đổi vật chứng.

Theo đánh giá của những nhà chuyên môn về động vật học, việc đưa các cá thể hổ ở điều kiện ẩm thấp, chật hẹp sang điều kiện mới tốt hơn, là một trong những giải pháp nhân văn trong thời điểm hiện nay.

“Trong quá trình điều tra chuyên án đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Công an mời lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã cùng tham gia hỗ trợ. Việc xảy ra hổ chết là ngoài ý muốn của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ” - Đại tá Hải chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An trả lời tại cuộc họp báo chiều nay 9/8 - Ảnh: Quốc Huy

Cũng theo Phó GĐ Công an Nghệ An, mỗi người dân cần vận động, tuyên truyền và cam kết không thực hiện việc nuôi, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cá thể hổ là hết sức khó khăn.

“Các công dân trên địa bàn cần chấm dứt hành vi buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm. Sự chia sẻ của nhiều lực lượng là điều kiện để Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - Đại tá Nguyễn Đức Hải gửi thông điệp.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành vào sáng 4/8.

Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực, nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành.

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân) và ông Lê Văn Hậu (Công an viên xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ. Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi cá thể hổ ở đây nặng từ 225 - 265kg.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin chưa tiết lộ vụ bắt 17 cá thể hổ trưởng thành ở Nghệ An Trong 2 gia đình nuôi nhốt 17 cá thể hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), có 1 hộ người chồng là công an viên bán chuyên trách của xóm.

Quốc Huy