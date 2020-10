Ngoài tặng số tiền 1,5 tỷ đồng cho các tỉnh bị mưa lũ tàn phá, Công an tỉnh Nghệ An còn huy động nhân lực, phương tiện, quyên góp vật chất hỗ trợ.

Mới đây, đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã vào Hà Tĩnh để hỗ trợ tiền cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Nghệ An trao tặng 500 triệu đồng cho đại diện tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Thiếu tướng Võ Trọng Hải trao 500 triệu đồng cho UBND tỉnh, 200 triệu đồng cho Công an tỉnh và 100 triệu đồng cho nhân dân khối phố bị ngập nặng ở TP Hà Tĩnh, kịp thời động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ vững tin để đối phó với lũ.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nấu bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc dẫn đầu vào thăm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Công an tỉnh Nghệ An trao tặng cho Công an các tỉnh này mỗi đơn vị 200 triệu đồng; tặng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị 50 triệu đồng).

Đoàn cũng đến thắp hương và hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình Đại úy Trương Văn Thắng - Cán bộ Công an xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) hy sinh trong khi phòng chống bão lụt.

Tổng số tiền Công an Nghệ An hỗ trợ cho các địa phương bị lũ lụt vừa qua là 1,5 tỷ đồng.

Chiến sĩ công an sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trong thời gian qua, nhằm giúp đỡ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, Công an các đơn vị, địa phương ở Nghệ An đã phát động, kêu gọi cán bộ chiến sĩ tham gia ủng hộ tiền mặt, các loại nhu yếu phẩm, tổ chức gói bánh chưng tặng đồng bào vùng mưa lũ.

Ngoài hỗ trợ tiền, đợt mưa lũ này Công an tỉnh cũng điều động cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện và nhu yếu phẩm vào giúp nhân dân vùng lũ đến nơi cư trú an toàn, bảo vệ tài sản.

Đây là những hành động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đối với nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Quốc Huy - Phạm Tâm

