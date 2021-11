Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt đối tượng nổ súng bắn giám đốc tại quán cà phê ở TP Vinh.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin sau khi xảy ra vụ nổ súng tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, P.Quang Trung (TP Vinh) khiến một người bị thương nặng vào sáng ngày 20/11.

"Chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các lực lượng cùng với Công an thành phố Vinh tập trung, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Bước đầu làm rõ đối tượng gây án và truy bắt nhanh đối tượng. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ" - lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Đối tượng dùng súng xông vào quán cà phê bắn anh N.Đ.T. bị lực lượng Công an Nghệ An vây bắt sau khoảng 2 giờ gây án.

Nghi phạm gây án được xác định là Đậu Đức Thuận (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Hiện trường bên ngoài vụ nổ súng bắn một giám đốc ở TP Vinh gãy tay

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h 50p cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng.

Nam thanh niên sau nổ súng đã gây thương tích cho anh N.Đ.T. (SN 1973), trú tại thành phố Vinh, người này bị gãy xương cánh tay.

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê cho thấy, Thuận bước vào quán hướng về 5 người đang ngồi chung một bàn, đưa khẩu súng lên bắn về phía anh T. một phát. May mắn, anh T. tránh được hướng đi của viên đạn.

Thuận đưa súng hướng về người anh T. khi mọi người đang ngồi trong quán rất đông

Đối tượng Đậu Đức Thuận và tang vật vụ án

Tuy nhiên, đến phát đạn thứ 2 thì anh T. bị bắn trúng cánh tay trái. Anh T. đang ngồi trên ghế đổ gục xuống nền nhà. Ngay sau đó, những người bạn đưa anh T. lên xe đưa đi cấp cứu.

Ở ngoài quán cà phê, vết máu của anh T. vương vãi nhiều nơi.

Đến 10h 35p cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức Thuận đã gây ra hành vi kể trên.

Video nghi phạm nổ 2 phát súng vào giám đốc ở TP Vinh Đi vào quán cà phê đông người ở TP Vinh (Nghệ An), Thuận rút khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào người đàn ông mặc áo đen rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

