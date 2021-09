Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, công an đã có phương án trấn áp các loại tội phạm khi TP mở cửa một số hoạt động và nới lỏng đi lại của người dân sau 30/9.

Bên lề buổi họp báo công bố Chỉ thị mới về thực hiện phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế TP.HCM sáng nay (30/9), Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Sỹ Quang đã trao đổi với VietNamNet về kế hoạch trấn áp các loại tội phạm.

Theo ông Quang, lo lắng của người dân sau thời gian dài giãn cách xã hội, nay mở cửa một số hoạt động tình hình tội phạm sẽ phức tạp là chính xác.

Khi triển khai thực hiện mở cửa theo chỉ thị mới vừa công bố, các loại tội phạm có thể nổi lên như trộm cắp, cướp giật, tội phạm về ma túy cũng sẽ gia tăng. Công an TP cũng đã xác định nhận diện việc này, chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang

“Cùng với việc triển khai Chỉ thị mới vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi kinh tế thì công an sẽ thực hiện trấn áp các loại tội phạm một cách hiệu quả, đảm bảo cho cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng”, ông Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Quang cho biết thêm, Công an TP đang xác định một số loại tội phạm tương đối đặc thù mới, liên quan tới phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể như các loại tội phạm nằm trong nhóm tham nhũng, nhóm trục lợi đầu cơ y tế , buôn bán trái phép thuốc…

Công an đã phát hiện vụ buôn bán trái phép thuốc điều trị Covid-19 (thuốc kháng virus thuộc gói C, do y tế chỉ định khi điều trị), đang chuẩn bị khởi tố vụ án có liên quan đến một số nhân viên của một trung tâm y tế.

Ngoài ra, công an cũng điều tra việc trục lợi tiêm vắc xin, trục lợi về an sinh xã hội... Đặc biệt, việc trục lợi trong việc từ thiện của các tổ chức, cá nhân đang được rà soát, làm rõ.

"Công an TP kiên quyết xử lý các loại tội phạm này và sẽ xử lý bằng hình sự", ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình nhấn mạnh nội dung trong chỉ thị mới liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, xây dựng hoạt động trong khu vực phòng thủ trước tình hình mới; tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, làm cơ sở đấu tranh để vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh để chống phá và các vi phạm pháp luật khác.

Chủ động phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở những dấu hiệu phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong mọi tình huống.

Hồ Văn - Thu Anh