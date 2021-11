Việc thông báo mã định danh là không thu phí, Công an TP.HCM sẽ chuyển công an quận 12 xác minh thông tin.

Chiều 22/11, tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, phóng viên phản ánh việc ở quận 12, một số phường công bố mã định danh cho các em bé chưa được cấp căn cước công dân, trong đó, có cả trẻ 1- 2 tuổi, nhưng địa phương lại thu tiền hộ gia đình là 10.000 đồng/một mã số.

Về vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã chuẩn bị mã định danh cho toàn bộ công dân của Việt Nam, kể cả các trẻ em mới sinh.

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương thông báo mã số định danh đến các hộ gia đình và đến các cá nhân. Tuy nhiên, đại diện công an TP.HCM khẳng định, thủ tục này không thu phí. Phản ánh nêu trên của phóng viên sẽ được công an TP tiếp nhận để chuyển đến công an quận 12 xác minh cụ thể.

“Tôi khẳng định, thủ tục thông báo mã định danh cá nhân không thu phí”, Thượng tá Hà nói rõ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định việc thông báo mã định danh là không thu phí (ảnh: Trần Chung)

Trước đó, nhiều phụ huynh lo lắng về quy định các trường phải lập danh sách học sinh tiêm vắc xin. Trong danh sách có đầy đủ thông tin về mã định danh, bởi có nhiều học sinh chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân.

Chiều 18/11, ông Hà thông tin, đối với người trên 14 tuổi, mã định danh chính là số căn cước công dân, còn dưới 14 tuổi sẽ là mã định danh. Công an cấp xã/phường nơi người dân đăng ký thường trú sẽ quản lý dữ liệu này. Phụ huynh học sinh muốn nhận thông tin mã định danh cho con em mình, thì liên hệ công an địa phương - nơi học sinh đăng ký địa chỉ thường trú.

Còn đối với học sinh đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành khác và đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì liên hệ công an xã/phường nơi tạm trú để được hỗ trợ. Tuy nhiên, phụ huynh lưu ý liên hệ trước ít nhất 2 ngày để công an nơi tạm trú liên hệ với công an nơi thường trú và cung cấp, thông tin về mã định danh cho phụ huynh.

Trần Chung