Nữ tiến sĩ Trường ĐH Y dược và chồng cùng 3 con nhỏ từ Anh về nước phải vào khu cách ly tập trung 14 ngày chia sẻ: "những ngày cách ly rất dễ chịu, có thể làm việc và dạy học cho con".

Tiến sĩ Cao Thị Tài Nguyên, giảng viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ chia sẻ, chị là 1 trong 15 người ở Việt Nam nhận được đại thọ 100% chương trình học hỗ trợ thương mại hoá sản phẩm của Hoàng gia Anh.

"Khi nhận được thư mời của Hoàng gia Anh mình có viết thư xin visa cho cả gia đình sang Anh. Trong đó, có chồng và 3 đứa con, đứa lớn nhất 9 tuổi, nhỏ là 3 tuổi", tiến sĩ Nguyên nói.

Hôm 6/3, cả gia đình 5 người của chị sang Anh.

“Theo chương trình học đến ngày 22/3, mình sẽ về nước. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên kế hoạch bị huỷ trước 1 tuần. Do mình đi cả gia đình nên việc đổi vé máy bay không được thuận lợi, phải tới ngày 18/3, mới được về Việt Nam”, tiến sĩ Tài Nguyên nói.

Gia đình 5 người của tiến sĩ Tài Nguyên trong khu cách ly trường quân sự Đồng Tháp

Chị cho biết có rất nhiều cảm xúc khi được chiến sĩ quân đội, công an, y tế giúp đỡ tận tình từ sân bay về đến khu cách ly. “Mình biết về cả gia đình sẽ đi cách ly tập trung 14 ngày, nhưng vẫn quyết tâm về nước, do có suy nghĩ về càng sớm càng yên tâm. Khi về đến sân bay Cần Thơ, mình thấy quy trình tiếp đón rất nghiêm ngặt nên an tâm ”, chị nói.

Chia sẻ về khoảng thời gian cách ly tập trung tại trường quân sự Đồng Tháp, tiến sĩ Tài Nguyên cho biết cảm thấy rất thoải mái. Toàn bộ thức ăn, đồ dùng sinh hoạt gia đình 5 người của chị đều được chính quyền hỗ trợ đầy đủ. Đội ngũ y tế, bộ đội trong ly cách rất tận tình và quan tâm đến mọi người. Ngoài việc toàn bộ đồ bảo vệ như khẩu trang, nước rửa tay, nước súc miệng đều được phát đầy đủ, đồ ăn sạch và đầy đủ dưỡng chất, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt 2 ngày/ lần.

Ngoài ra, ở trong cách ly nhưng chị vẫn làm việc và học tập qua online bình thường.

“Về nước nhưng bên Anh họ vẫn bắt mình học và làm việc online. Ngoài ra, còn nhiều công việc ở Trường ĐH Y dược mà mình vẫn xử lý hằng ngày, dù vậy tất cả mình đều xử lý tốt. Bên cạnh đó, vợ chồng mình còn chủ động được thời gian để ôn tập kiến thức, dạy các con để bé không quên bài vở”, chị nói.

Du học sinh Châu đều dành thời gian học online

“Mọi người nghĩ cách ly sẽ rất ngột ngạt hay khó chịu nhưng không hề. Thời gian này, giống như em đang được trải nghiệm một kì nghỉ”, du học sinh Trần Quang Vinh nói về khu cách ly tại Trường quân sự Đồng Tháp.

"Từ khi vào khu cách ly đến nay, em được các nhân viên y tế, bộ đội chăm sóc rất tốt. Thời gian ở khu cách ly em lên mạng để học online và liên lạc với gia đình”, Châu, du học sinh Fashion Designer về từ Anh cho biết.

Còn Trần A Na (quê Cần Thơ), du học sinh ngành y dược về từ Anh chia sẻ, cuộc sống trong khu cách ly vẫn diễn ra gần sống như bên ngoài.

“Em dành thời gian đọc sách nhiều hơn để trao dồi kiến thức cho ngành học của mình. Em thấy những người trong khu cách ly như gia đình của mình. Đặc biệt là đồ ăn ở đây rất ngon, như ở nhà nấu”, A Na chia sẻ.

Trần A Na cho rằng, thời gian trong khu cách ly mỗi người phải tự tạo cho mình những hoạt động lành mạnh

Nữ du học sinh này cho rằng, quan trọng là mỗi người trong khu cách ly phải có những hoạt động lành mạnh, giúp tinh thần tốt hơn.

“Thay vì ngồi ủ dột và lo lắng thì mình tăng cường nâng cao sức khỏe, tập thể dục và làm những công việc yêu thích để cơ thể không bị trì trệ”, A Na nói và cho biết, thay vì lo lắng, hoảng sợ thì hãy suy nghĩ đây là thời gian trải nghiệm khác trong cuộc sống.

Đa phần các du học sinh đều ôm máy tính để học online khi ở trong khu cách ly

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan trực tiếp đến khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh kiểm tra công tác chăm sóc y tế, phục vụ các công dân tại khu cách ly này vào sáng 30/3.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc trung tâm y tế TP Sa Đéc cho biết, hiện nay còn vấn đề khó là các bộ, chiến sĩ ngại nhận tiền của các công dân trong khu cách ly để mua hộ các nhu yếu phẩm.

Nghe xong, ông Hoan chỉ đạo dừng ngay việc nhận tiền của các công dân để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả hơn.

Theo đó, cán bộ quản lý ghi nhận nhu cầu của các công dân trong khu cách ly rồi mua giúp; các khoản chi phí đó, sau khi hoàn thành việc cách ly họ gửi lại hoặc tỉnh sẽ chi trả.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan kiểm tra công tác cách ly và phục vụ người cách ly tại trường quân sự tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp cũng trực tiếp xuống khu nhà bếp, kiểm tra việc phục vụ thức ăn cho 155 công dân đang cách ly.

“Đây là lúc chúng ta chia sẻ với đất nước, với địa phương và với những người đang bị cách ly. Chúng ta vất vả nhưng hãy đặt mình đang trong hoàn cảnh những người bị cách ly để làm tốt hơn, chứ không phải làm cho xong việc.

Cuộc chiến chống Covid-19 đang giai đoạn quan trọng, mọi người cố gắng, phục vụ tốt, giữ gìn sức khỏe để dập dịch thành công như chỉ đạo của Thủ tướng”, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nói.

Ông Hoan xuống tận nhà bếp kiểm tra việc nấu thức ăn cho các công dân cách ly tập trung

