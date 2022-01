Công an Hải Phòng đang truy bắt người đàn ông mang theo vật giống súng nghi gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đình Vũ.

Chiều tối nay (7/1), xác nhận với PV VietNamNet, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng cho biết: Đơn vị đang huy động lực lượng phối hợp với Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một nghi phạm có hành vi cướp ngân hàng.

Kẻ lạ mặt mang theo vật nghi súng để khống chế ngân hàng cướp tiền

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều nay, tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.



Cơ quan công an đã có mặt để điều tra sự việc

Nghi phạm là một người đàn ông, mặc áo khoác, đeo ba lô. Người này cầm một vật nghi là súng đột nhập vào quầy giao dịch của ngân hàng, khống chế nhân viên và cướp đi số tiền lớn. Số tiền bị cướp là bao nhiêu vẫn đang được xác minh cụ thể.

Kẻ lạ mặt mang theo vật nghi súng chĩa thẳng vào nhân viên để khống chế

Sau khi cướp được tiền, nghi phạm đã bỏ chạy về hướng đường bao Đình Vũ.

Người dân có mặt đã hô hoán về sự việc nhưng không ai dám ngăn cản, vì thấy nghi phạm mang theo vật như súng.

Hình ảnh nghi phạm cướp được xe máy rồi tẩu thoát

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông này sau khi thực hiện xong hành vi đã cướp cả chiếc xe máy của bảo vệ ngân hàng để bỏ chạy. Trên đường đi, người này đã vứt bỏ xe máy giữa đường rồi tẩu thoát.

Nguyễn Thu Hằng