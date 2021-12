Từ đầu năm 2021 đến nay, Đà Nẵng đã chi gần 2.600 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 13/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá, phân tích những kết quả đạt được trong năm 2021; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn và đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2022.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, đến ngày 11/12, TP phát hiện 7.509 ca mắc Covid19, có 75 người tử vong. Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn đạt 99,5% mũi 1 và 97,1% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh từ lớp 7 trở lên.

Năm 2021, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) toàn TP ước đạt hơn 105.000 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2020; thu ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng, bằng 98% dự toán. Thành phố phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch.

Hoạt động xuất khẩu của Đà Nẵng tăng hơn 15% so với năm ngoái. Riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm phần mềm tăng 6,3%.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, TP khẩn trương chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn công tác, các lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ nhằm đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, tạo động lực và điều kiện thúc đẩy phát triển TP thời gian tới.

Bí thư Đà Nẵng nhìn nhận trong năm 2021, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra còn chậm, có lúc gián đoạn. Đời sống của một bộ phận lao động phổ thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp TP chưa ổn định.

Ông Quảng nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển từ khi TP trở thành đơn vị hành chính trực thuộc TƯ.

Theo ông Quảng, năm 2022, TP chọn chủ đề là “năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Trong đó, TP tập trung vào các nhóm nhiệm vụ giải pháp như xây dựng Đảng, tăng cường đối thoại, tiếp dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân; tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, phấn đấu khởi công trong năm 2022…

Với chủ đề năm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Đà Nẵng đặt chỉ tiêu năm 2022, tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6-7% so với năm 2021; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%; giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 2-3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 9-10%. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu của năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn TP đến cuối năm giảm còn 3%...

