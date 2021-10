Công an Đà Nẵng vừa tiếp nhận, đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A.

Ngày 23/10, Cục CSGT (Bộ Công an) bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến quốc lộ 1A cho Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

Hệ thống được trang bị 4 camera IP quay 360 độ; 4 máy đo tốc độ đa làn giám sát ngày đêm tự động ghi hình; 4 camera nhận dạng biển số; 10 camera giám sát đèn đỏ và 8 máy tính bảng cầm tay cho tổ tuần tra trên tuyến.

Cục CSGT bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A cho Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng

Tất cả hình ảnh trên tuyến sẽ được truyền về trung tâm giám sát đặt tại Phòng CSGT Công an TP

Hệ thống giám sát này giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm như điều khiển xe chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt trong các trường hợp cấm vượt; dừng xe, đỗ xe trái quy định; không chấp đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều...

Tất cả hình ảnh ghi lại sẽ được kết nối đồng bộ, truyền về trung tâm giám sát đặt tại Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát giúp giảm bớt áp lực cho CSGT lâu nay thường xuyên tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, góp phần hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng cục CSGT cho biết: “Điều đặc biệt ở hệ thống này là các thiết bị giám sát hoạt động độc lập, có khả năng giám sát đa làn, tự động phát hiện các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ dưới điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài ra, hệ thống camera này còn tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu xe mất cắp và xe quá thời hạn sử dụng sẽ được cảnh báo qua hệ thống giám sát này…”

Hồ Giáp