Ngày 12/6, Công an tỉnh An Giang khẳng định Đại tá Đinh Văn Nơi không có phát ngôn nào liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải.

Công an tỉnh An Giang thông tin rõ nội dung trên khi nhiều Youtube đăng phát các video clip có nội dung cắt ghép.

Theo đó, các clip được cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, với mục đích phục vụ cho nhu cầu cá nhân của những chủ kênh này.

Công an An Giang chỉ ra các kênh: Diễm TTC; Đạt Long An Vlog; Hồ Sơ Sạch… đã cố tình cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi hay lời phát biểu của một người có giọng nói gần giống Giám đốc Công an An Giang, với mục đích can thiệp vào vụ án Hồ Duy Hải (vụ án Bưu điện Cầu Voi, Long An).

Các kênh Youtube mạo danh, cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang

“Công an tỉnh An Giang khẳng định, Đại tá Đinh Văn Nơi chưa bao giờ có phát ngôn nào liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Đồng thời, vụ án Hồ Duy Hải hiện đang do các đơn vị chức năng khác của nhà nước thụ lý giải quyết, hoàn toàn không thuộc chức năng, nhiệm vụ mà Đại tá Đinh Văn Nơi đảm nhiệm”, Công an An Giang thông tin.

Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị cơ quan chức năng quản lý các trang mạng xã hội có biện pháp can thiệp gỡ bỏ những video clip vi phạm nêu trên và cũng đề nghị người dân không nên tin vào những trang Youtube có hành vi mạo danh này.

Hoài Thanh