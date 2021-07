Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố, bắt giam tài xế làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiều 6/7, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam N.V.M (34 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) do làm lây lan dịch bệnh.

Tài xế M. lái xe tải đi từ khu vực chợ Bình Điền, quận 8, TP HCM đến An Giang để giao hàng cho một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Cụ thể khoảng 18h ngày 3/7, ông M. tới chốt kiểm dịch Vàm Cống (TP Long Xuyên) và khai với lực lượng chức năng chở hàng đến Khu công nghiệp Bình Long.

Khoảng 18h30 cùng ngày, người này đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm. Bệnh viện tư vấn làm PCR nhưng ông M. không đồng ý do đi gấp, chỉ đồng ý test nhanh.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, ông M. được nhân viên y tế tư vấn khoảng 1 giờ sau có kết quả, tuy nhiên do gấp đi giao hàng nên tài xế này tự ý bỏ đi.

Đến 20h30, ông M. đến cổng Khu công nghiệp Bình Long thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và đưa về Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang lấy mẫu xét nghiệm làm RT-PCR, kết quả dương tính SAR-CoV-2.

Đến nay đã xác định được một người đàn ông ở huyện Châu Phú (là F1) tiếp xúc với ông M. có kết quả dương tính với nCoV.

Theo tỉnh An Giang, trên địa bàn hiện có 81 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tái dương tính.

T.Chí