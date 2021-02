Bắt cặp đôi cướp giật dây chuyền vào chiều 30 Tết, Thiếu tá và Đại uý Công an cùng hai người dân bất ngờ nhận "món quà" đặc biệt vào sáng mùng 1 Tết.

Ngày 12/2 (mùng 1 Tết), Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng cho hai cán bộ công an và 2 người dân tham gia bắt cặp đôi cướp giật vào chiều 30 Tết.

Đại tá Đinh Văn Nơi khen thưởng cho Thiếu tá Châu Văn Điệp, Đại uý Lời Văn Trí, cán bộ Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Long Xuyên) và hai anh Đỗ Văn Thừa, Trương Tháo Hoàng Tuấn (ngụ TP Long Xuyên).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen và thưởng nóng cho các cá nhân có thành tích bắt cướp vào chiều 30 Tết. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 17h chiều 30 Tết, Đinh Trần Thanh Kiều (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) chạy xe máy chở mẹ là chị Trần Thị Mỹ Phượng (39 tuổi) từ huyện Thoại Sơn về TP Long Xuyên.

Khi đến đường Hà Hoàng Hổ, mẹ con chị Phượng bị cặp đôi nam nữ đi trên xe máy áp sát giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng Sơn và Liền tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Anh Kiều tri hô và đuổi theo tông xe vào đối tượng. Hai đối tượng ngã ra đường, cầm dao bấm đe doạ anh Kiều.

Lúc này, Thiếu tá Châu Văn Điệp và Đại úy Lới Văn Trí, trên đường đi làm về bắt gặp đã cùng anh Thừa, Tuấn, khống chế đối tượng, thu hồi hung khí và giao cho công an phường. Tại công an, hai đối tượng khai là Nguyễn Hoàng Sơn (26 tuổi) và Lê Ngọc Mỹ Liền (28 tuổi).

Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích của các cá nhân được khen thưởng.

Đồng thời, chỉ đạo Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Hoài Thanh