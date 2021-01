Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Thủ Đức cũ, được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Ngày 23/1, tại TP.HCM đã diễn ra lễ công bố, triển khai thành lập Công an TP Thủ Đức trực thuộc Công an TP.HCM, và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM về công tác cán bộ.

Công an TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập cơ quan Công an ba quận gồm: Thủ Đức, quận 2 và quận 9

Theo đó, Công an TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Các đội nghiệp vụ cũng được triển khai và hoạt động trên cơ sở sáp nhập của công an ba quận nói trên.

Tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM công bố các Quyết định thành lập Công an TP Thủ Đức; các Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM về điều động Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức.

Theo đó, Ban Chỉ huy gồm 17 người (1 Trưởng Công an và 16 Phó Trưởng Công an).

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng là Trưởng Công an quận Thủ Đức cũ, nguyên là Trưởng Công an quận Bình Thạnh và trước đó là Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM.

Về bộ máy tổ chức, có 34 công an cấp phường và 16 đơn vị trực thuộc Công an TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức Chiều nay (22/1), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

