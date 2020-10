Trong số 17 công nhân chết và mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 có 7 người ở TT- Huế, 3 người Quảng Trị, 3 người ở Hà Tĩnh, 2 người ở Đắk Lắk và 2 người ở Thanh Hóa.

Tối nay (17/10), UBND tỉnh TT-Huế đã công bố danh sách 17 công nhân bị chết và mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3. Các nạn nhân đến từ Huế, Đắk Lắk, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Thi thể công nhân đầu tiên được đưa ra ngoài quê ở Thanh Hóa.

Trong số 17 nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 công nhân và đã được đưa ra ngoài. Đó là anh Lê Văn Nghĩa (trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa), người còn lại chưa xác định được danh tính.

Hiện việc tiếp cận hiện trường bằng máy móc phương tiện đang hết sức khó khăn.

Trao đổi với VietNamNet chiều 17/10, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 cho hay, các lực lượng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm số công nhân mất tích còn lại.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình (giữa) cùng với Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn đang trao đổi phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn số công nhân mất tích. (Ảnh: Duy Tuấn)

"Hiện tuyến đường 71 thông từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 vẫn chưa thể thông, xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Ngoài ra việc tiếp cận bằng đường thủy cũng gặp nhiều khó khăn do mưa to gió lớn, gây khó khăn cho việc tìm kiếm cứu nạn", Tướng Bình nói.

Cũng theo Thiếu tướng Hà Thọ Bình, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn, khi điều kiện thuận lợi nhất sẽ triển khai ngay.

Danh sách 17 nạn nhân mất tích và tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3:

1. Nguyễn Vũ Đăng Khoa, SN 1997, trú 166 Ngự Bình, TP Huế, TT-Huế

2. Phan Chí Thanh, trú 11 Lương Văn Can, TP Huế

3. Lê Vă Phú, trú Tổ 4, Khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế

4. Huỳnh Ngọc Quý, SN 1993, trú Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, TT-Huế

5. Nguyễn Bá Tuyến, trú huyện Phong Điền, TT-Huế

6. Ngô Viết Huy, trú tổ 8, xã Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, TT-Huế

7. Nguyễn Thái Học, trú Thượng Trạch 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT-Huế,

8. Đặng Hữu Phong, trú Xuân Hòa, xã Do An, huyện Do Linh, Quảng Trị

9. Bùi Đức Thọ, trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị

10. Đặng Hữu Nam, (SN 1991) trú Xuân Hòa, xã Do An, huyện Do Linh, Quảng Trị

11. Lê Đình Hà, trú Đắk Lắk

12. Lê Thanh Hải, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

13. Lê Văn Sáng, trú Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

14. Trương Đình Hội, trú Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

15.Lê Văn Nghĩa, trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa

16. Lê Văn Thịnh, trú xã Nga Sơn, huyện Nga Phú, Thanh Hóa

17. Trần Văn Lộc, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Lắk

Lê Bằng - Quang Thành