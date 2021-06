Liên quan vụ cháy phòng trà Fill ở TP Vinh (Nghệ An), cơ quan chức năng bước đầu xác định cả gia đình chủ phòng trà đã tử vong trong đêm.

Sáng nay 15/6, tại hiện trường vụ cháy phòng trà Fill (146 Đinh Công Tráng, TP Vinh), lực lượng chức năng khoanh vùng, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Căn nhà 3 tầng được anh Nguyễn Trọng H. (quê Thanh Chương, Nghệ An) thuê lại mặt bằng của ông Võ Trọng Đại, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh.

Danh tính 6 người tử vong trong vụ cháy:

Chủ phòng trà anh Nguyễn Trọng H. (SN 1983); chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, vợ anh H.) đang mang thai và con nhỏ là cháu Nguyễn Đan N. (con gái) và cháu Nguyễn Hoàng P. (con trai).

Hai nạn nhân còn lại là mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1977) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009) - khách thuê một phần tầng 3.

Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo đó, căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi.

Tấm kính lớn đã bị đập nhưng người bên trong không thể thoát hiểm

Nhiều thiết bị âm thanh, bàn ghế bọc đệm bị cháy rụi. Ảnh: Quốc Huy

Tầng 1 được sử dụng thiết kế làm phòng trà khép kín, 1 phòng ngủ nhân viên, 1 gara ô tô và tầng 2 cho thuê. Tầng 3 có một phòng nghỉ cho thuê và một phần lớn diện tích chưa thi công xong.

Khi lực lượng PCCC đến hiện trường, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và bao phủ xung quanh toà nhà 3 tầng.

Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục C09 (Bộ Công an) tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quốc Huy